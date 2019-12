Nba, Indiana stoppa i Lakers. Melli e Pelicans cedono a Brooklyn

Un'altra serata amara per Nicolò Melli e Pelicans. New Orleans si arrende in casa contro Brooklyn all'overtime (101-108) e incassa la 13/a sconfitta consecutiva. L'azzurro firma appena due punti e un assist in 12', miglior realizzatore della sua squadra Ingram con 22 punti e 10 rimbalzi. A spingere i Nets, i 31 punti di Dinwiddie e i 24 punti di Harris. Si interrompe la lunga striscia di risultati in trasferta dei Lakers, che si arrendono contro Indiana al Bankers Life Fieldhouse (105-102). Miglior realizzatore dei gialloviola, privi di Davis, out per distorsione alla caviglia, LeBron James (20 punti, 9 assist e 9 rimbalzi), ma non basta ad evitare la sconfitta: Sabonis trascina i Pacers, alla quarta vittoria consecutiva, con 26 punti e 10 rimbalzi, Brogdon decide nel finale. Alle spalle dei losangelini, sconfitti in trasferta dopo 14 gare ma sempre al comando in Western Conference, i Clippers vittoriosi allo Staples Center su Phoenix (120-99) con il fondamentale contributo di George (24 punti) e Leonard (20 punti). Negli altri incontri, successi casalinghi per Charlotte (110-102 su Sacramento), New York (143-120 su Atlanta) e Utah (109-102 su Orlando).

