Nba, i Warriors eliminano i Clippers con un grande Durant

Golden State ha regolato i Los Angeles Clippers per 129 a 110 e ha conquistato il suo biglietto per le semifinali della Western Conference del campionato NBA, dove incontrerà i grandi rivali Houston Rockets. I Warriors hanno raggiunto il 4-2 nella serie contro i Clippers con i 50 punti di Kevin Durant. L'ala di Golden State aveva raggiunto la pausa con 38 punti, e sembrava addirittura destinata a battere il record di 63 segnati in una partita dei playoff da Michael Jordan nell'aprile del 1986. Ma Durant ha alzato il piede dall'acceleratore e il suo allenatore Steve Kerr ha preferito risparmiarlo per la prossima sfida con i Rockets. Nei Clippers, ottima prova di Danilo Gallinari che ha segnato 29 punti.

Lo scorso anno il duello tra Golden State e Houston era avvenuto nella finale di conference. I Rockets avevano spinto i Warriors sull'orlo del baratro, prima di cadere (4-3).

