Nba, i Lakers battono i Nuggets e volano in finale

Sono i Los Angeles Lakers di LeBron James la prima squadra a conquistare le Finals Nba 2020. I gialloviola tornano a contendersi l'anello a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione dopo aver vinto gara 5 della finale di Conference contro i Denver Nuggets con il punteggio di 117-107, chiudeod la serie 4-1. Prestazione dominante del 'Prescelto', autore di una tripla doppia da 38 punti (16 solo nell’ultimo quarto), 16 rimbalzi e 10 assist al termine di un match che gli regala la decima partecipazione della carriera alle finali di lega. Da sottolineare anche la gara di Anthony Davis che mette a referto 27 punti. Ai Nuggets non bastano invece i 20 punti di Nikola Jokic, frenato dai falli, e i 19 di Jamal Murray. Ora tra i gialloviola e il diciassettesimo titolo della loro storia manca solo un ostacolo: la vincente delle Eastern Finals tra i Boston Celtic e i Miami Heat, ex franchigia di LeBron attualmente in vantaggio 3-2 nella serie. Se fosse quest'ultima a uscire vincente dalla sfida ci sarebbe una finale inedita mentre in caso contrario sarebbe la 13a volta che Lakers e Celtic si affrontano per il titolo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata