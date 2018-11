Nba, i Clippers di Gallinari rialzano la testa ed espugnano Orlando

I Clippers rialzano la testa. Nella nottata Nba, i losangelini di Danilo Gallinari archiviano i ko con Oklahoma e Philadelphia espugnando il parquet di Orlando (95-120). Il contributo dell'azzurro è di 13 punti, 2 rimbalzi e 3 assist in 24'. I migliori realizzatori della sua squadra sono Williams (28 punti), in uscita dalla panchina e Harris (21 punti). Ai padroni di casa non bastano i 22 punti, conditi da 11 rimbalzi, di Vucevic per evitare il sesto ko stagionale.

Prosegue la marcia di Golden State: i Warriors si impongono su Minnesota (116-99) nel match casalingo. Mattatori della settima vittoria consecutiva, Durant (33 punti e 13 rimbalzi), Curry (28 punti, 9 rimbalzi e 7 assist) e Thompson (22 punti). I Timberwolves provano ad aggrapparsi a Wiggins (22 punti) e Butler (21 punti).

Torna al successo Houston: dopo quattro ko, i Rockets, sempre privi di Harden, passano in casa di Brooklyn (111-119) con il fondamentale contributo di Paul (32 punti e 11 assist) e Anthony (28 punti), partito dalla panchina. Ai Nets non bastano i 29 punti siglati da LeVert. Vittoria esterna per Oklahoma (134-111 a Washington) nel segno di Westbrook (23 punti e 12 assist) e Grant (22 punti): per i Thunder è il quarto sorriso di fila.

Passando ad Est, altro turno positivo per Toronto: con il 107-98 rifilato in trasferta a Phoenix sono otto i successi stagionali dei Raptors. Miglior realizzatore dei canadesi, Leonard con 19 punti. Nelle file dei Phoenix rientra Booker ma non basta per evitare il settimo ko consecutivo. Cade ancora Dallas: Mavericks ko in casa con New York (106-118), è la sesta sconfitta consecutiva. Negli altri incontri, successi esterni per Indiana (107- 105 in casa di Chicago) e Memphis (110-100 sul parquet di Utah).

Ecco tutti i risultati: Orlando Magic - Los Angeles Clippers 95-120, Brooklyn Nets - Houston Rockets 111-119, Chicago Bulls - Indiana Pacers 105-107, Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 111-134, Dallas Mavericks - New York Knicks 106-118, Utah Jazz - Memphis Grizzlies 100-110, Phoenix Suns - Toronto Raptors 98-107, Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 116-99.

