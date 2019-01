Nba, Harden straordinario, ma i Rockets perdoono. Bene Belinelli

Marco Belinelli (17 punti e 2 assist) è stato il migliore dei suoi nella vittoria (105-101) dei San Antonio Spurs contro i Dallas Maverichks. De Rozan e Gay ne hanno messi 14 a testa mentre, dall'altra parte, c'è stato uno straordinario Doncic (25 punti, 8 rimbalzi e 8 assist), ma non è bastato.

James Harden ha segnato 58 punti (miglior punteggio stagionale) e gli Houston Rockets hanno tirato settanta volte da tre (record stagionale) segnandone "solo" 23, ma non è bastato per battere i Brooklyn Nets all'overtime. Spencer Dinwiddie ha segnato 25 dei suoi 33 punti nel quarto trimestre portando i suoi alla vittoria per 145-142. "Lui ne ha fatti 60 ma noi abbiamo vinto - ha detto Dinwiddie.- Questo è un grande momento per un gruppo giovane". Harden è in un periodo eccezionale: ne aveva già segnati 57 lunedì a Memphis (dove i Rockets hanno vinto) e ha fatto oltre 30 punti in 18 gare consecutive e almeno 40 in 9 delle ultime 12. Questa notte ha chiuso con 16 su 34 dal campo e 21 su 23 dalla linea del tiro libero, ma, ovviamente, non era soddisfatto anche perché la squadra ha buttato via nei supplementari un vantaggio di 7 punti: "Frustrante, molto frustrante, - ha detto Harden.- Abbiamo fatto un paio di errori là fuori verso la fine, ma anche loro sono stati bravi e bsogna dargliene atto"..

A Boston, Kyrie Irving ha segnato 27 punti e passato 18 assist (record personale) e i Celtics hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive con una vittoria 117-108 sui Toronto Raptors in una battaglia trai due pesi massimi della Eastern Conference. Irving, che è tornato da un infortunio alla gamba, ha colpito con un jumper in corsa per dare il vantaggio ai Celtics, poi ha insaccato una bomba da 30 piedi per l'ultimo dei suoi 27 e i Celtics si sono messi al sicuro con un parziale di 17-4. .Al Horford ha segnato 24 e Jayson Tatum ne ha fatti 16 con 10 rimbalzi per Boston. Kawhi Leonard ha segnato 33 punti e Serge Ibaka ne ha aggiunti 22 con 10 rimbalzi per i Raptors, che ora hanno 33 vittorie e 13 sconfitte e sono stati superati di un nonnulla da Milwaukee (32-12) per il miglior record nella NBA. Toronto ne ha vinte cinque di fila e si stanno accreditando come gli eredi dei Cavaliers di LeBron James come migliore squadra dell'Est.

Irving (che ha giocato nei Cavs) ha raccontato di aver telefonato nei giorni scorsi a LeBron James per scusarsi del fatto di non aver capito fino in fondo l'importanza e la responsabilità del ruolo che LeBron aveva nei Cavs: "Mi sono scusato perché ero un ragazzo che voleva tutto a portata di mano. La responsabilità di essere il miglior giocatore del mondo e guidare una squadra è qualcosa che non è per molte persone e LeBron era una di queste"

In un finale straordinario, Stephen Curry ha segnato 41 punti e messo dentro nove tiri da tre punti per permettere ai Golden State Warriors di recuperare un deficit di 17 punti e battere i New Orleans Pelicans 147-140. Kevin Durant ha segnato 30 punti e 15 rimbalzi, Draymond Green ha aggiunto 17 punti e 14 assist mentre i Warriors hanno anche pareggiato un record in franchising con 24 tiri da tre messi a segno. Golden State ha tentato 49 volte da oltre l'arco. Curry è anche diventato il primo giocatore a mettere dentro otto o più tiri da 3 in tre partite consecutive. Anthony Davis ha chiuso con 30 punti e 18 rimbalzi mentre Elfrid Payton ha fatto 12 assist per i Pellicani che hanno segnato anche loro 19 canestri da oltre l'arco.

Sconfitta per i Clippers di Danilo Gallinari contro gli Utah Jazz (129-109). Danilo ha segnato appena nove punti con un disastro 3 su 14 al tiro.

Ecco i risultati. Boston-Toronto 117-108; Golden State-New Orleans 147-140; LA Clippers-Utah 109-129; Dallas-San Antonio 101-105; Portland-Cleveland 129-112; Houston-Brooklyn 142-145 (OT); Memphis-Milwaukee 101-111 Detroit-Orlando 120-115 (OT). In classifica, Milwaukee guida a Est (32-12) davanti ai Raptors (33-13) e agli Indiana Pacers (29-14). A Ovest tornano in testa i Golden State Warriors dopo una lunga rincorsa (31-14), seguono i Denver Nuggets (29-14) e gli Oklahoma Thunders (26-17)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata