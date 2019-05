Nba: Golden State chiude serie con Portland e vola alle Finals

Golden State chiude la serie con Portland e accede alle Finals Nba. I Warriors si aggiudicano anche gara-4 contro Portland, passando al Moda Center 119-117 all'overtime e per il quinto anno di fila arrivano all'ultimo atto, prima squadra a riuscirci dai tempi dei Boston Celtics 1957-1966. A spingere gli uomini di Kerr, sempre privi di Durant, al successo che vale il 4-0 ci pensano Curry (37 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e Green (18 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). In evidenza anche Thompson (17 punti, 6 rimbalzi e 2 assist). Ai Trail Blazers non bastano i 28 punti, conditi da 12 assist, di Lillard e i 30 punti (con 12 rimbalzi) di Leonard. In finale i Warriors sfideranno la vincente di Milwaukee-Toronto (serie sul 2-1).

