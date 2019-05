Nba: Golden State batte Portland in gara-1

A trascinare i campioni in carica, privi di Durant sempre out per il problema al polpaccio, ci pensano Curry e Thompson

Golden State si aggiudica il primo round con Portland. I Warriors si impongono 116-94 alla Oracle Arena in gara-1 della finale di Western Conference Nba. A trascinare i campioni in carica, privi di Durant sempre out per il problema al polpaccio, ci pensano Curry con 36 punti (9 triple) e Thompson con 26 punti. I Trail Blazers chiudono con cinque giocatori in doppia cifra: miglior realizzatore Lillard con 19 punti seguito da McCollum con 17. Gara-2 è in programma nella notte di giovedì, sempre a Oakland.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata