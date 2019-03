Nba, Gli Spurs di Belinelli fanno filotto: 8 vittorie di seguito

Prosegue il buon momento di Marco Belinelli e dei suoi San Antonio Spurs che infilano l'ottava vittoria consecutiva superando i Portland Trail Blazers per 108-103. La guardia azzurra chiude con 11 punti determinanti sul risultato finale, DeMar DeRozan trascina San Antonio con 21 punti. Non bastano a Portland i 34 di Damian Lillard e i 24 e 16 di Jusuf Nurkic. Nella sfida più attesa della notte Golden State travoltge Oklahoma City 110-88 grazie a uno Steph Curry da 33 punti e ad un Klay Thompson da 23 punti. Non bastano a OKC i 29 e 13 rimbalzi di Paul George. Vincono anche i Denver Nuggets sugli Indiana Pacers 102-100. Nikola Jokic trascina i suoi con 26 punti.

Successo importante in ottica playoff per gli Utah Jazz, vittoriosi sul campo dei Brooklyn Nets per 114-98. Donovan Mitchell firma 24 punti e Rudy Gobert 23 punti e 17 rimbalzi. Non bastano ai Nets uno Spencer Dinwiddie da 22 punti e un D'Angelo Russell da 20 punti. Nelle altre tre partite in programma successo dei Washington Wizards sui Memphis Grizzlies per 135-128 grazie ad un Bradley Beal da 40 punti. Tornano alla vittoria i Dallas Mavericks che superano i Cleveland Cavaliers 121-116 nonostante l'assenza di Luka Doncic. Tim Hardaway segna 22 punti. I New Orleans Pelicans piegano infine i Phoenix Suns 138-136 all'overtime nonostante un Devin Booker da 40 punti e 13 assist.

In classifica, a Est, sempre Milwaukee al comando (52 vittorie e 17 sconfitte), secondi i Toronto Raptors (49-20), segue Philadelphia (44-25). A Ovest guida Golden State (47-21), davanti ai Denver Nuggets (46-22) e agli Houston Rockets (43-29). Gli Spurs sono sesti, ma vicini al terzo posto (41-29), i Clippers di Gallinari (40-30) occupano l'ottavo posto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata