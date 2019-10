Nba, Gallinari travolge Golden State, ok i Lakers. Male i Nets

Nella notte prima vittoria per Oklahoma trascinata dal 'Gallo', sconfitta sulla sirena per Brooklyn. Male anche Miami. Vince ancora Los Angeles, Portland in rimonta

Cinque le partite della notte NBA, con la prima vittoria stagionale per gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari che hanno sconfitto nettamente i Golden State Warriors 120-92. Ottima la prova di Gallinari, miglior marcatore dei suoi con 21 punti in 21 minuti di gioco e 4/9 da tre punti. Buona anche la prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, che ha chiuso con 19 punti e 9 assist. In casa Warriors l'unico a salvarsi è Steph Curry con 23 punti. Seconda vittoria per i Los Angeles Lakers, che superano in casa gli Charlotte Hornets per 120-101. Inizia a funzionare l’accoppiata LeBron James-Anthony Davis: il primo ha chiuso con 20 punti e 12 assist, mentre il secondo ha messo a referto una doppia doppia da 29 punti e 14 rimbalzi.

Ancora una sconfitta di un punto e nuovamente ai supplementari per Brooklyn Nets, 134-133 contro i Memphis Grizzlies grazie ad una tripla di Jae Crowder sulla sirena del primo supplementare. Il rookie Ja Morant trascina Memphis con 30 punti e 9 assist. Non bastano ai Nets i i 37 punti, 7 assist e 7 rimbalzi di Kyrie Irving. I Portland Trail Blazers rimontano e si impongono 121-119 sui Dallas Mavericks grazie a CJ McCollum (35 punti) e Damian Lillard (28). Non bastano a Dallas un Luka Doncic che ha sfiorato un’altra tripla doppia da 29 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, e un Kristaps Porzingis autore di 32 punti e 9 rimbalzi. Da segnalare, infine, la sconfitta dei Miami Heat contro i Minnesota Timberlwoves per 116-109. Decisivi i 25 punti di Andrew Wiggins e la solita doppia doppia di Karl-Anthony Towns da 23 punti e 11 rimbalzi. A Miami non sono bastati i 25 punti di Kendrick Nunn.

I risultati di regular season Nba disputati nella notte italiana. Milwaukee Bucks - Miami Heat 126-131 dts, Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 111-117, Atlanta Hawks - Orlando Magic 103-99, New York Knicks - Boston Celtics 95-118, Chicago Bulls - Toronto Raptors 84-108, Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 110-99, Houston Rockets - New Orleans Pelicans 126-123, Utah Jazz - Sacramento Kings 113-81, San Antonio Spurs - Washington Wizards 124-122, Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 130-122.

