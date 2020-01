Nba, Gallinari trascina Okc contro Houston, Philadelphia ok

Danilo Gallinari è il miglior realizzatore di Okc nel successo dei Thunder contro Houston (113-92). Nel giorno del ritorno a Oklahoma City di Westbrook (applaudito dal suo ex pubblico) ai Rockets non bastano i 34 punti e 5 assist dello stesso Westbrook e i 17 punti di Harden. Il 'Gallo' ne infila 23, aggiungendo 11 assist. Bene anche Gilgeous-Alexander con 20 punti e Paul con 18. Nelle altre gare disputate ottima prova corale di Philadelphia, che nonostante l'assenza di Embiid travolge Boston in casa 109-98. Richardson è una spina nel fianco degli ospiti per tutta la partita (chiuderà con 29 punti e 7 assist), Simmons non è da meno con 19 punti e 9 rimbalzi. Inutili per i Celtics i 26 punti di Walker e i 24 di Smart.

Sorride anche Minnesota, che supera Portland 116-102. Senza Towns il peso dell'attacco dei Timberwolves ricade su Wiggins, che risponde con una prova da 23 punti e 8 assist. Le stelle dei Trail Blazers, Lillard in primis, non brillano e così l'ultimo quarto diventa utile solo per le statistiche. Infine, colpo esterno di Cleveland che all'overtime passa a Detroit 115-112. Drummond con una doppia doppia magistrale da 28 punti e 23 rimbalzi non basta per evitare il ko dei Pistons, supportati anche dai 27 punti di Rose ma sempre privi di Griffin. Dall'altra parte infatti uno straordinario Thompson da 35 punti e 14 rimbalzi è fondamentale nel trionfo dei Cavs.

I risultati della notte di Nba. Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 112-115, Philadelphia 76/ers-Boston Celtics 109-98, Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers 116-102, Oklahoma City Thunder-Houston Rockets 113-92.

