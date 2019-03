Nba, Gallinari trascina Clippers ai playoff. Spurs di Belinelli ko

Missione playoff compiuta per i Clippers di Danilo Gallinari. I losangelini passano in casa di Minnesota (122-111), conquistano la sesta vittoria consecutiva e blindano il pass per la post-season. Al Target Center il 'Gallo' firma un'altra grande prestazione e risulta decisivo con 25 punti, 10 rimbalzi e 4 assist in 30'. I Timberwolves si aggrappano a Towns (24 punti e 13 rimbalzi), ma non basta ad evitare il ko. Obiettivo playoff non ancora raggiunto invece per gli Spurs di Marco Belinelli, sconfitti sul parquet di Charlotte all'overtime (125-116).

A spingere gli Hornets Walker (38 punti, 11 assist e 9 rimbalzi), a San Antonio non bastano i 30 punti di DeRozan, i 20 di Aldridge e i 17 punti, conditi da 10 rimbalzi e un assist, di Belinelli, in campo 33 minuti. Texani sempre ottavi ad Ovest e inseguiti da Sacramento che regola in trasferta Dallas (125-121). Passando in Eastern Conference, successo importante in chiave primato per Milwaukee che regola nel big match Houston (108-94): a trascinare i Bucks i 23 punti di Bledsoe e i 19 punti (con 14 rimbalzi) di Antetokounmpo, ai Rockets non bastano i 23 punti (con 10 rimbalzi) del solito Harden e i 19 punti di Paul. Toronto tiene il passo superando Chicago (112-103). Boston espugna Cleveland (116-106) e si risolleva dopo quattro sconfitte, successo esterno anche per Orlando a Miami (104-99): i Magic, alla sesta gioia consecutiva, scavalcano gli Heat salendo all'ottavo posto alla pari con Detroit, sconfitta a Denver (95-92).

