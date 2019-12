Nba, Gallinari non basta a OKC. Vincono Lakers, Bucks e Celtics

Ben dieci le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Non basta un Danilo Gallinari da 18 punti agli Oklahoma City Thunder, sconfitti per 107-100 in casa degli Indiana Pacers. L'ala milanese contribuisce anche con 7 rimbalzi, 2 assist e 4/6 da tre punti in 31 minuti di gioco. Settimo successo nelle ultime otto per Indiana, si interrompe dopo due partite la serie positiva di OKC. I Los Angeles Lakers, leader della lega, sconfiggono ancora gli Utah Jazz in back-to-back 121-96 grazie ai soliti Anthony Davis (26 punti) e LeBron James (20 punti e 12 assist). A Est replicano i Milwaukee Bucks, infilando la redicesima vittoria consecutiva imponendosi sul campo dei Detroit Pistons per 127-103. L'MVP Giannis Antetokounmpo chiude con 35 punti e 9 rimbalzi in appena 28 minuti.

Restando nella Eastern Conference, i Boston Celtics travolgono i Miami Heat per 112-93 grazie ad un Jaylen Brown da 31 punti. Vincono anche gli Orlando Magic sui Phoenix Suns dopo per 128-114 con un Aaron Gardon da 32 punti. Sesta vittoria nelle ultime otto partite per i Brooklyn Nets, che sbanca Atlanta 130-118 con 27 punti di Garrett Temple. Non basta agli Hawks un Trae Young da 39 punti e 10 assist. Gli Charlotte Hornets superano i Golden State Warriors per 106-91, mentre i Chicago Bulls battono i Memphis Grizzlies per 106-99 grazie ai 25 punti del solito Zach LaVine. Tornando ad Ovest, infine, i Dallas Mavericks superano i Minnesota Timberwolves 121-114 e ottengono la nona vittoria nelle ultime dieci partite. Luka Doncic sfiora la tripla doppia con 22 punti, 7 rimbalzi e 6 assist.

I risultati della notte di Nba: Charlotte Hornets-Golden State Warriors 106-91, Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 103-127,Orlando Magic-Phoenix Suns 128-114,Atlanta Hawks-Brooklyn Nets 118-130, Boston Celtics-Miami Heat 112-93, Chicago Bulls-Memphis Grizzlies 106-99, Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers 100-107,Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves 121-114, Utah Jazz-Los Angeles Lakers 96-121, Portland Trail Blazers-Sacramento Kings 127-116.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata