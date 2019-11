Nba, Gallinari come 'Cenerentola' in difesa

L'italiano degli Oklahoma City Thunder perde la scarpa in partita, ma continua a giocare

Danilo Gallinari protagonista di un episodio divertente nel match di Nba tra Oklahoma e Orlando. Palleggiando al limite dell'area, il talento italiano perde la scarpa destra cadendo sul parquet, ma continua a giocare. Rientra in difesa con la scarpa in mano e guadagna un fallo per la sua squadra insieme agli applausi della Chesapeake Energy Arena. Poi posta il video su Instagram e scherza: "Difendere con una scarpa sola? Fatto".

L'amuleto della serata se l'è aggiudicato un ragazzino, a cui il 'Gallo' ha regalato la sua scarpa alla fine della partita, dopo essere stato immortalato sugli spalti con in mano uno striscione: "Sono venuto dall'Italia per vedere Gallinari".

