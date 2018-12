Nba: super Gallinari, riscatto Clippers. Denver passa a Toronto

I Clippers si rialzano subito dopo la sconfitta contro Dallas e restano al comando della Western Conference. Nella notte Nba successo in trasferta per i losangelini di Danilo Gallinari, che passano in casa di New Orleans (126-129) con il fondamentale contributo di Harris (27 punti), decisivo con i due liberi poco prima della sirena. Ma spiccano anche i 24 punti, conditi da 5 rimbalzi e 4 assist, del 'Gallo', in campo 31 minuti. Nelle file degli ospiti in evidenza anche Williams con 20 punti, mentre ai Pelicans non bastano Randle (37 punti), Holiday (32 punti e 14 assist) e Davis (23 punti e 13 rimbalzi). Clippers affiancati in vetta a Denver, che centra il colpaccio a Toronto (103-106) trascinata da uno Jokic in grande spolvero (23 punti, 15 assist e 11 rimbalzi) e conquista la sesta vittoria consecutiva. Si interrompe la striscia positiva dei Raptors, che provano ad aggrapparsi ai 27 punti di Leonard ma restano al comando ad Est.

Sono invece Adams (21 punti) e Westbrook (18 punti) e George (17 punti e 10 rimbalzi) i protagonisti del successo esterno di Oklahoma a Detroit (83-110). Ai Pistons non bastano i 20 punti di Griffin. Sorriso fuori casa anche per Golden State, che espugna Atlanta (111-128) nel segno di Curry (30 punti), Durant (28) e Thompson (27) e centra il sedicesimo successo stagionale. Miglior realizzatore per gli Hawks, Collins (24 punti e 11 rimbalzi). Towns (24 punti e 11 rimbalzi) spinge Minnesota alla vittoria su Houston (103-91): Harden (29 punti) prova a dare la scossa ai Rockets, così come Capela (24 punti) ma non basta. Beal (27 punti) ispira Washington corsaro a New York (107-110). Infine, vittoria esterna anche per Cleveland in casa di Brooklyn (97-99).

I risultati degli incontri di regular season Nba disputati nella notte italiana. Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 83-110, Atlanta Hawks - Golden State Warriors 111-128, Brooklyn Nets - Cleveland Cavaliers 97-99, New York Knicks - Washington Wizards 107-110, Toronto Raptors - Denver Nuggets 103-106, Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 103-91, New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers 126-129.

Nella Eastern Conference continua il dominio dei Toronto Raptors (20 vittorie e solo 5 sconfitte) dietro ai Bucks (15-7) e ai Sixers (17-8). Giù dal podio i Detroit Pistons (13-8) e gli Indiana Pacers (13-10). A Ovest i Denver Nuggets sono alla pari con i Los Angeles Clippers (16-7), dietro gli Okhlahoma Thunder (15-7) e i Golden State Warriors (16-9). Al quinto posto i Lakers di LeBron James (14-9).



