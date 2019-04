Nba, Gallinari brilla, Clippers battono Warriors e accorciano 3-2

I Clippers non muoiono mai. La squadra di Los Angeles si impone 129-121 alla Oracle Arena contro i campioni in carica Nba e prolunga la serie a gara6, in programma venerdì a LA, accorciando la serie sul 3-2. Il miglior Durant ai playoff - 45 punti - non basta a Golden State, che già pregustava l'accesso in semifinale di fronte al proprio pubblico, per evitare la sconfitta, nonostante il contrirbuto di Curry (24 punti) e Thompson (22). Dalla parte opposta invece Danilo Gallinari gioca la sua miglior partita da quando è iniziata la serie infilando 26 punti, con 7 rimbalzi e 2 assist in 41' di impiego. Determinante anche l'apporto di Williams, 33 punti e 10 assist, e Beverley, con 17 punti e 14 rimbalzi. Houston invece fa valere il fattore campo e regola in casa Utah 100-93 chiudendo la serie 4-1 e volando in semifinale. Harden guida i Rockets con 26 punti, Capela vince il duello sotto canestro con Gobert andando in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi. Ai Jazz non serve la doppia doppia di Rubio con 17 punti e 11 assist.

