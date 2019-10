Nba, Gallinari altro ko con Portland

Quindici punti del il fuoriclasse italiano non bastano. Finisce 102-99 per i Blazers: sconfitta consecutiva per Oklahoma City

Seconda sconfitta consecutiva per il cestista italiano e i suoi Oklahoma City Thunder. Nella notte di Nba i Portland Trail Blazers si impongono 102-99 alla Chesapeake Energy Arena. I padroni di casa sotto nel primo quarto (17-24) rimontano nella seconda (27-25) e nella terza frazione di gioco (25-19). A Portland l'ultimo quarto (30-34) e il match. I quindici punti messi a segno da Danilo Gallinari non bastano ai Thunder per evitare il quarto ko in campionato e la tredicesima nonchè terzultima piazza nella Western Conference con quattro sconfitte ed un solo successo. Peggio di Oklahoma City solo Pelicans e Kings.

