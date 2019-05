Nba Finals: Toronto batte Golden State 118-109 in gara 1

Nonostante l'emozione per l'esordio, i Raptors giocano una gara quasi perfetta tengono a bada i Warriors, che per la prima volta in cinque finali partono senza il vantaggio del fattore campo.

Fattore campo rispettato in gara 1 delle NBA Finals 2019, con i Toronto Raptors che hanno battuto i Golden State Warriors per 118-198. Alla Scotiabank Arena non è bastata ai campioni in carica la tripla doppia da 10 punti, altrettanti rimbalzi e assist di Draymond Green e i 34 di uno scatenato Steph Curry. L’eroe della serata per la franchigia canadese, all'esordio assoluto nella Finali NBA, non è stato Kawhi Leonard, che pure ha realizzato 23 punti, ma il sempre più sorprendente Pascal Siakam. L'ala camerunense ha trascinato Toronto con 32 punti con 14/17 dal campo e 2/3 da tre. Nonostante l'emozione per l'esordio, i Raptors giocano una gara quasi perfetta tengono a bada i Warriors, che per la prima volta in cinque finali partono senza il vantaggio del fattore campo.

"Stiamo affrontando una squadra straordinaria", ha detto Siakam dopo la partita. "Sono i campioni e dobbiamo solo essere pronti, abbiamo vinto la prima partita, siamo stati molto aggressivi in difesa e abbiamo cercato di rendere difficile per i loro giocatori trovare tiri facili", ha aggiunto. Siakam è stato l'esordiente a segnare più punti in una gara delle finali NBA da Kevin Durant (ieri assente per infortunio, ndr) nel 2012. "Siakam è stato bravo, ci ha colpito da tutte le posizioni", ha detto l'allenatore dei Warriors Steve Kerr. "La loro difesa è stata grande e non è stata la nostra miglior serata", ha aggiunto. Sempre per Toronto, il centro spagnolo Marc Gasol ha realizzato 20 punti mentre il playmaker Kyle Lowry ha distribuito nove assist. Solo tre punti in 8 minuti per DeMarcus Cousins, al rientro dopo un infortunio nei Golden State Warriors.

