Nba, Doncic batte il record di Micheal Jordan, Gallinari sbanca a Portland

Luka Doncic non si ferma più: nonostante la sconfitta di Dallas contro Sacramento 110-106, la giovane star slovena è entrata di diritto nella storia della Nba battendo uno dei primati del leggendario Michael Jordan. Contro i Kings, infatti, Doncic ha realizzato più di 20 punti, catturato più di 5 rimbalzi e distribuito più di 5 assist, per la 19esima partita consecutiva. Il precedente primato, eguagliato nella gara precedente contro New Orleans, era stato stabilito da Jordan nel 1989. Contro Sacramento, il cestista sloveno ha terminato la partita con 27 punti, 8 assist e 7 rimbalzi. In poco più di un anno, il numero 77 dei Mavericks è già entrato nei libri di storia della Nba avendo stabilito anche il primato per il più alto numero di triple doppie per un giocatore di età inferiore ai 21 anni. Un record che apparteneva a due autentiche leggende: Magic Johnson e LeBron James.

Nelle otto le partite disputate nella notte solo un italiano in campo. Gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari sbancano il parquet dei Portland Trail Blazers con il punteggio finale di 108-96. La trentunenne ala lombarda fa registrare 12 punti, 7 rimbalzi ma con solo 1/8 da tre. Determinanti i 21 punti messi a segno da Dennis Schroder e Shai Gilgeous-Alexander. A Portland non basta un Damian Lillard da 26 punti. Protagonista assoluto della notte Anthony Davis, autore di 50 punti, oltre a 7 rimbalzi e 6 assist nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro i Minnesota Timberwolves 142-125. LeBron James si 'limita' a 32 punti (con un ottimo 6/8 nel tiro dall’arco) e 13 assist. Ad Est, i Philadelphia 76ers si aggiudicano il big match della notte contro i Toronto Raptors 110-106. Terza sconfitta di fila per i canadesi. Tobias Harris trascina i Sixers con 26 punti.

I risultati della notte di NBA. Brooklyn Nets-Denver Nuggets 105-102, Charlotte Hornets-Atlanta Hawks 107-122, Miami Heat-Chicago Bulls 110-105 (O.T.), Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 110-104, Washington Wizards-Los Angeles Clippers 119-135, Dallas Mavericks-Sacramento Kings 106-110, Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 96-108, Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves 142-125.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata