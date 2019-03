Nba: Dallas travolge Golden State, Boston e Philadelphia ko

Serata da dimenticare per Golden State che subisce la peggior sconfitta interna nell'era Kerr perdendo contro Dallas 91-126. Privi di Steph Curry i Warriors si arrendono nonostante i 25 punti di Durant e i 19 di Cousins. Dall'altra parte i Mavericks fanno la voce grossa con Doncic, in tripla doppia con 23 punti, 11 rimbalzi e 10 assist e Nowitzki, autore di 21 punti.

Restando a Ovest prosegue l'ottimo momento di Portland, che supera Detroit 117-112 trascinata dai 28 punti e 9 assist di Lillard. Inutili per i Pistons i 27 punti di Griffon e i 24 di Jackson. Minnesota passa a Memphis 112-99 guidata dalla doppia doppia di Towns con 33 punti e 23 rimbalzi. Conley, 23 punti, e Valanciunas, 20 punti, non riescono a evitare il ko dei Grizzlies. Sacramento fa valere la propria superiorità battendo Phoenix 112-103 nonostante i 32 punti e 10 assist di uno scatenato Booker. I Kings trovano 25 punti a testa di Hield e Barnes.

A Est invece uno straordinario Kemba Walker, che sfiora la tripla doppia con 36 punti, 11 rimbalzi e 9 assist, consente a Charlotte di prevalere contro Boston (124-117), a cui non bastano i 31 punti di Irving e i 29 di Brown. Cade anche Philadelphia, che perde sulla sirena contro Atlanta (129-127) con un canestro del rookie Young, top scorer con 32 punti. Inutili per i 76/ers i 27 punti (con 12 rimbalzi) di Embiid, i 25 di Butler e i 21 di Simmons (con 9 assist). Vittorie anche per Miami su Washington (108-113) e per Utah su Chicago (83-114).

I risultati delle gare di regular season Nba disputate nella notte. Washington Wizards-Miami Heat 108-113, Atlanta Hawks-Philadelphia 76/ers 129-127, Chicago Bulls-Utah Jazz 83-114, Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves 99-112, Golden State Warriors-Dallas Mavericks 91-126, Portland Trail Blazers-Detroit Pistons 117-112, Sacramento Kings-Phoenix Suns 112-103.

