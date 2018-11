Nba: Clippers ok senza Gallinari, San Antonio cade a New Orleans

Continua il momento positivo dei Clippers. La squadra di Danilo Gallinari, seppur assente per influenza, supera non senza difficoltà in trasferta Atlanta (119-127) grazie al contributo decisivo di Harrell (25 punti e 11 rimbalzi) ed Harris (24 punti). Inutili per gli Hawks i 25 punti e 17 assist del rookie Young. San Antonio invece cade sul parquet di New Orleans 140-126. Anthony Davis trascina i suoi con 29 punti, 9 rimbalzi e 4 assist e domina il confronto diretto con Aldrige, fermo a 10 punti. Non bastano agli Spurs gli 11 punti di Marco Belinelli (1/3 da due, 2/5 da tre) e soprattutto i 21 punti di DeRozan.

Nelle altre partite disputate nella notte Charlotte, trascinata dal solito Kemba Walker, che infila 43 punti, batte Boston 117-112. I Celtics alzano bandiera bianca nonostante la doppia doppia di Irving con 27 punti e 11 assist. Successo anche per Philadelphia in casa contro Phoenix (119-114): la doppia doppia di Embiid con 33 punti e 17 rimbalzi vanifica l'ottima prova di Booker, autore di 37 punti. Prosegue la crisi di Cleveland, battuta da Detroit 113-102 con Griffin e Drummond sugli scudi, mentre Milwaukee ha la meglio su Denver 104-98. Altro successo per Memphis, che regola 98-88 Dallas. Conley, con 28 punti, e Marc Gasol, in doppia doppia con 17 punti e 15 rimbalzi, fanno volare i Grizzlies in cima alla Western Conference. La doppia di Antetokounmpo con 29 punti e 12 rimbalzi e i 23 punti di Bledsoe piegano le resistenze dei Nuggets, a cui non bastano i 20 punti di Jokic. Infine, i Kings sorprendono in casa Oklahoma City: ottima prestazione di Shumpert (23 punti) e di Hield (25 punti), mentre Indiana domina contro Utah (121-94).

I risultati delle gare: Charlotte Hornets-Boston Celtics 117-112, Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 113-102, Indiana Pacers-Utah Jazz 121-94, Philadelphia 76/ers-Phoenix Suns 119-114, Atlanta Hawks-Los Angeles Clippers 119-127, Memphis Grizzlies-Dallas Mavericks 98-88, Milwaukee Bucks-Denver Nuggets 104-98, New Orleans Pelicans-San Antonio Spurs 140-126, -Oklahoma City Thunder 117-113.

