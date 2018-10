Nba: Clippers espugnano Houston, 16 punti per Gallinari

Sorriso azzurro nella serata Nba con il successo dei di Danilo Gallinari. I californiani hanno espugnato a sorpresa il Toyota Center di Houston (113-133) ottenendo il terzo successo stagionale. Per il 'Gallo' bottino di 16 punti, 5 rimbalzi e un assist in 21 minuti. Il miglior realizzatore degli ospiti è però l'ex Harrell, autore di 30 punti. Ai Rockets, privi dell'infortunato Harden, non bastano i 24 punti di Carmelo Anthony per evitare il terzo ko casalingo.

Successo esterno anche per Golden State, che al termine di un match equilibrato passa al Madison Square Garden (100-128) spinta dai 41 punti di Durant (25 nell'ultimo quarto) e dai 29 punti di Curry. Ai Knicks non bastano i 24 punti di Hardaway Jr. e i 17 punti di Ntilikina. Negli altri incontri, vittorie casalinghe per Toronto su Dallas (116-107), con i canadesi che festeggiano il sesto successo su altrettanto incontri, New Orleans (117-115 su Brooklyn) e Sacramento (116-112). Vittorie esterne per Milwaukee in casa di Minnesota (95-125).

I risultati degli incontri di regular season Nba disputati nella notte italiana - Charlotte Hornets-Chicago Bulls 135-106, New York Knicks-Golden State Warriors 100-128, Toronto Raptors-Dallas Mavericks 116-107, Houston Rockets-Los Angeles Clippers 113-133, Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 95-125, New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 117-115, Sacramento Kings-Washington Wizards 116-112.

