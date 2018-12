Nba: cadono i Clippers di Gallinari. James trascina i Lakers

Sei le partite disputate nella notte di Nba, con un solo italiano impegnato sul parquet. I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari cadono contro i Dallas Mavericks, mentre i Los Angeles Lakers proseguono l'ottimo momento di forma superando agevolmente i Phoenix Suns. Si ferma invece la corsa dei Clippers di Gallinari, superati per 114-110 in casa dei Dallas Mavericks. Prima sconfitta dopo quattro vittorie consecutive per la formazione di Doc Rivers. Dallas, priva di Luka Doncic, viene trascinata dai 30 punti e 9 rimbalzi di Harrison Barnes e dai 24 di J.J. Barea. Ai Clippers non basta un Montrezl Harrell da 23 punti e 10 rimbalzi, mentre Gallinari chiude con 21 punti, 6 rimbalzi e 7/16 al tiro.

Il solito LeBron James con 22 punti trascina i Los Angeles Lakers al successo contro i Phoenix Suns 120-96. Ma il migliore tra gli uomini di Luke Walton, che trovano il terzo successo di fila, è Kyle Kuzma con 23 punti. Per gli ospiti 15 punti di Richaun Holmes non sono bastati ad evitare la quinta sconfitta consecutiva. Sempre ad Ovest, i San Antonio Spurs privi di Marco Belinelli tornano al successo contro i Portland Trail Blazers con il punteggio di 131-118. DeMar DeRozan e LaMarcus Aldridge trascinano i texani rispettivamente con 36 e 29 punti. Agli ospiti non sono bastati i 37 punti con 10 assist del solito Damian Lillard. Ad Est, vittoria per i Philadephia 76ers sui Memphis Grizzlies per 103-95. Decisivi i 24 punti di J.J. Redick e i 21 di Jimmy Butler, non bastano agli ospiti i 21 di Mike Conley. Nelle altre due gare della notte ampio successo dei New Orleans Pelicans per 109-119 contro gli Charlotte Hornets. Protagonista assoluto della partita Anthony Davis, autore di 36 punti e 19 rimbalzi. Non bastano ai padroni di casa i 19 punti di Frank Kaminsky. Vittoria di misura, invece, dei Miami Heat sugli Utah Jazz 102-100. Hassan Whiteside e Ricky Rubio i migliori delle due squadre con 23 punti a testa.

Questi i risultati delle gare della regular season NBA disputate nella notte: Los Angeles Lakers-Phoenix Suns 120-96, Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 109-119, Miami Heat-Utah Jazz 102-100, Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95, Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 114-110, San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers 131-118.

