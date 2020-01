Nba: brillano Gallinari e Melli, vincono Lakers e Celtics

I due italiani trascinano rispettivamente Oklahoma City e New Orleans. In scioltezza Los Angeles e Boston

Sette le partite disputate nella notte NBA, con protagonisti gli italiani Nicolò Melli e Danilo Gallinari. L'ala ex Fenerbahce segna 20 punti con 7/11 al tiro nel successo dei suoi New Orleans Pelicans sul campo dei Detroit Pistons per 117-110. Il Gallo trascina con 30 punti, 4 rimbalzi e 8/12 al tiro, Oklahoma City alla vittoria per 117-104 in casa dei Minnesota TWolves. Tutto facile per i Los Angeles Lakers, che travolgono 128-99 i Clevaland Cavaliers con 31 punti del grande ex LeBron James. Vincono anche i i Boston Celtics, che al Garden si sbarazzano dei Chicago Bulls 113-101 con 21 punti di Jayson Tatum.

Nelle altre partite, gli Indiana Pacers si impongono per 101-95 nel big match della Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers. Decisivi Malcom Brogdon e TJ Warren con 21 punti a testa. Il solito Damian Lillard firma 30 punti, CJ McCollum ne aggiunge 27, nel successo di misura dei Portland Trail Blazers 115-112 contro gli Charlotte Hornets. Non bastano, invece, i 34 punti di Nemanja Bjelica e i 31 di De’Aaron Fox ai Sacramento Kings contro gli Orlando Magic. La franchigia della Florida, trascinata da un Nikola Vucevic da 26 punti e 15 rimbalzi, infatti, si impone 114-112 in casa dei californiani.

I risultati della notte di NBA. New Orleans Pelicans–Detroit Pistons 117-110, Philadelphia 76ers–Indiana Pacers 95-101, Chicago Bulls–Boston Celtics 101-113, Oklahoma City Thunder–Minnesota Timberwolves 117-104, Charlotte Hornets–Portland Trail Blazers 112-115, Orlando Magic–Sacramento Kings 114-112, Cleveland Cavaliers–Los Angeles Lakers 99-128.

