Nba: Belinelli vince derby con Melli, ok anche Gallinari

Ben i 12 match disputati in NBA nella notte tra cui spicca il derby tutto italiano tra Niccolò Melli e Marco Belinelli. In campo anche l'altro italiano Danilo Gallinari con i suoi Thunder. Il match più atteso era però proprio quello che metteva di fronte i New Orleans Pelicans ai San Antonio Spurs, vinto dai texani 121-117, e dove si attendeva l’esordio di Zion Williamson. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ha chiuso il match con 17 punti, con 4/4 da tre, che non sono però bastati ai Pelicans. Belinelli firma 8 punti aggiudicandosi il derby azzurro con Melli, sceso in campo solo per pochi secondi nel finale. Vincono ancora gli Oklahoma City Thunder del "Gallo", 120-114 in casa degli Orlando Magic. Per l'azzurro 12 punti con 4/11 al tiro. Ad Est, successo importante dei Toronto Raptors contro i Philadelphia 76ers per 107-95.

La prima sorpresa della notte è la sconfitta dei Los Angeles Clippers ad Atlanta, 102-95 per goi Hawks. Tornano alla vittoria, invece, i Lakers di LeBron James che al Madison Square Garden battono i New York Knicks per 100-92 con 28 punti di Anthony Davis. Provano ad uscire dal momento negativo gli Houston Rockets, che dopo quattro ko consecutivi, si impongono sui Denver Nuggets per 121-105 con 27 puti del solito James Harden. Tornando ad Est, i Miami Heat superano i Washington Wizards per 134-129, mentre i Boston Celtics travolgono i Memphis Grizzlies 119-95 con 23 punti di Jayson Tatum. Nelle altre gare, i Detroit Pistons battono i Sacramento Kings per 127-106, mentre i Chicago Bulls superano i Minnesota Timberwolves per 117-110, nonostante i 40 punti di Karl-Anthony Towns. Infine, vincono gli Indiana Pacers in casa dei Phoenix Suns per 112-87 con 25 punti di T.J. Warren, e gli Utah Jazz in casa dei Golden State Warriors per 129-96.

Tutti i risultati della notte di NBA: Orlando Magic – Oklahoma City Thunder 114-120, Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 107-95, Detroit Pistons – Sacramento Kings 127-106, Atlanta Hawks – Los Angeles Clippers 102-95, Miami Heat – Washington Wizards 134-129, New York Knicks – Los Angeles Lakers 92-100, Boston Celtics – Memphis Grizzlies 119-95, Chicago Bulls – Minnesota Timberwolves 117-110, Houston Rockets – Denver Nuggets 121-105, Phoenix Suns – Indiana Pacers 87-112, New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 117-121, Golden State Warriors – Utah Jazz 96-129.

