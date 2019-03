Nba, Belinelli vince ancora, Denver sbanca Boston e va ai playoff

Ben nove le partite disputate nella notte Nba, con i playoff sempre più vicini. Un solo italiano in campo, Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs che all'AT&T Center hanno battuto i Golden State Warriors 111-105. Per la formazione di coach Gregg Popovich è il nono successo di fila che li porta in quinta posizione a Ovest. Belinelli gioca 23 minuti e chiude con 9 punti, 2 rimbalzi e 3/8 al tiro. Spurs trascinati da un DeMar DeRozan da 26 punti, 9 rimbalzi e 8 assist e un LaMarcus Aldridge da 23 e 13. Non bastano ai Warriors i 25 punti, 7 rimbalzi e 8 assist con 6/18 da 3 punti di Steph Curry e i 24 di Kevin Durant. Con questa sconfitta Golden State viene raggiunta in vetta ad Ovest dai Denver Nuggets che espugnano il TD Garden di Boston per 114-105. Decisivo il solito Nikola Jokic con 21 punti, 13 rimbalzi, 7 assist e 3 stoppate. Non bastano ai Celtics i 30 punti di Kyrie Irving da ma non riesce a chiudere il gap. Con questo ko i Celtics.

Ad Est facile successo dei Toronto Raptors per 128-92 contro i derelitti New York Knicks grazie a un Marc Gasol da 12 punti e 11 rimbalzi, un Kyle Lowry da 15 punti con 5 triple. I Portland Trail Blazers vincono 106-98 in casa contro gli Indiana Pacers e si portano ad una sola partita di distanza dagli Houston Rockets in quarta posizione a Ovest. Damian Lillard con 30 punti e 15 assist, Jusuf Nurkic con 18 punti e 11 rimbalzi trascianno i Blazers. Gli Oklahoma City Thunder privi di Russell Westbrook, fermato per un turno di squalifica, perdono contro i Miami Heat con il punteggio di 106-117. La squadra della Florida si conferma ottava ad Est e vede i playoff. L'eterno Dwyane Wade firma 25 punti con 10/17 dal campo, Goran Dragic 26 con 11 assist. A OKC non basta il solito Paul George da 31 punti.

Successo anche per gli Utah Jazz in casa dei Washington Wizards per 116-95 grazie ad un Rudy Gobert da 14 punti e 14 rimbalzi. Negli altri match, i Detroit Pistons superano i Cleveland Cavaliers per 126-119. I Dallas Mavericks perdono in casa per 125-129 contro i New Orleans Pelicans. Ai Mavs non basta la tripla doppia da 29 punti, 13 rimbalzi e 10 assist di Luka Doncic. Infine i Phoenix Suns perdendo in casa 101-116 contro i Chicago Bulls.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata