Nba: Belinelli sconfitto in casa, super Harden non basta a Houston

Nove le partite disputate nella notte Nba, con un solo italiano in campo. Nonostante l'ottima prova di Marco Belinelli, autore di 17 punti in 22 minuti, i San Antonio Spurs perdono in casa per 105-110 contro i Miami Heat. La guardia azzurra è il miglior realizzatore dei suoi con Patty Mills e LaMarcus Aldridge. Miami trascinata dai 22 di Goran Dragic. Nonostante i 57 punti di uno stratosferico James Harden, gli Houston Rockets perdono sul campo dei Memphis Grizzlies per 126-125 dopo un supplementare. Per i padroni di casa 35 punti di Mike Conley e 33 di Jonas Valanciunas.

Sempre all'overtime, i Toronto Raptors vincono sul campo degli Oklahoma City Thunder per 114-123 grazie ai 33 punti e 13 rimbalzi di Pascal Siakam. Non bastano a OKC i 42 e 11 rimbalzi del solito Russell Westbrook. Nel big match della notte ad Est, i Philadelphia 76ers superano per 118-115 i Boston Celtics grazie ad un Joel Embiid da 37 punti e 22 rimbalzi. Non bastano ai Celtics i 36 di Kyrie Irving. Perdono, invece, i Milwaukee Bucks, che privi di Giannis Antetokounmpo cedono per 107-102 sul campo dei Cleveland Cavaliers. Padroni di casa trascinati ai 25 punti di Collin Sexton e dai 23 di Jordan Clarkson. Per gli ospiti non bastano i 26 con 12 rimbalzi di Khris Middleton.

Sempre nella Eastern Conference, gli Orlando Magic continuano a rincorrere l'ottavo posto travolgendo i New Orleans Pelicans per 119-96 grazie a 22 punti di Evan Fournier. I Chicago Bulls superano i Washington Wizards all'overtime 126-120 grazie ad un Lauri Markkanen da 32 punti e 13 rimbalzi. Ad Ovest, invece, il solito Luka Doncic con 24 punti non basta ai Dallas Mavericks contro i Portland Trail Blazers, vittoriosi per 126-118 grazie ai 33 punti e 12 assist di Damian Lillard. Gli Utah Jazz si impongono al Madison Square Garden contro i New York Knicks per 116-137. Il solito Donovan Mitchell con 30 punti trascina i suoi al successo.

I risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte: Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks 108-102, Orlando Magic-New Orleans Pelicans 119-96, Philadelphia 76ers-Boston Celtics 118-115, New York Knicks-Utah Jazz 116-137, Chicago Bulls-Washington Wizards 126-120 (o.t.), Memphis Grizzlies-Houston Rockets 126-125 (o.t.), San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110, Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 114-123 (o.t.), Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 126-118.

