Nba, Belinelli ko nella notte di Parker. Vince ancora Boston

Marco Belinelli con i suoi San Antonio Spurs sconfitto per 113-109 dai Memphis Grizzlies nella serata in cui è stata ritirata la maglia numero 9 di Tony Parker, il play francese protagonista di 4 titoli NBA vinti con la franchigia texana. Due liberi nel finale di Dillon Brooks, 21 punti per lui, sono decisivi nella vittoria esterna dei Memphis. Non bastano per i texani 19 di LaMarcus Aldridge, mentre Belinelli chiude con 7 punti e 2 assist con 2/4 da tre in 16 minuti. Il solito James Harden con 39 punti, dei quali 19 nell’ultimo quarto, cui aggiunge 9 assist, trascina gli Houston Rockets al successo sui New Orleans Pelicans per 122-116. Non ha giocato l'azzurro Nicolò Melli.

I Celtics non si fermano più. Altra vittoria per la squadra di Boston (116-106 sui Dallas Mavericks) che si conferma miglior squadra in assoluto della Lega con l’ottavo successo consecutivo grazie a 29 punti di Kemba Walker (8/14 da tre) e 25 più 11 rimbalzi di Jaylen Brown. A Dallas non bastano i 34 punti più 6 rimbalzi più 9 assist di Luka Doncic. I Los Angeles Clippers interrompono una serie di tre vittorie consecutive dei campioni in carica dei Toronto Raptors, vincendo il confronto per 98-88. Il grande ex Kawhi Leonard sfiora la tripla doppia con 12 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Grazie ai 33 punti di Andrew Wiggins, i Minnesota Timberwolves superano i Detroit Pistons 129-114. Infine, continua la caduta libera dei Golden State Warriors, battuti in casa dagli Utah Jazz 122-108 grazie ai 25 punti e 14 rimbalzi di Rudy Gobert. Non bastano ai calforniani i 33 punti più 8 assist di D’Angelo Russell.

I risultati della notte di NBA. Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 114-120, Boston Celtics-Dallas Mavericks 116-106, San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies 109-113, New Orleans Pelicans-Houston Rockets 116-122, Los Angeles Clippers-Toronto Raptors 98-88, Golden State Warriors-Utah Jazz 108-122.

