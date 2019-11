Nba, Belinelli batte Golden State senza Curry. Ok Lakers e Boston

9 punti in 21 minuti per Belinelli, unico italiano in campo, che trascina San Antonio al successo contro i Warriors. Vincono anche i Lakers e i Celtics

Nelle otto le partite della notte di Nba solo italiano in campo. Pronto riscatto dei San Antonio Spurs di Marco Belinelli, che dopo il ko contro i Los Angeles Clippers sconfiggono i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Klay Thompson, per 127-110, grazie ai 31 punti dalla panchina di Patty Mills e ai 22 di LaMarcus Aldridge. Per Belinelli 9 punti in 21 minuti con 2/6 al tiro. Non bastano ai padroni di casa i 30 punti di D’Angelo Russell e i 20 di Jordan Poole. I Los Angeles Lakers passano sul campo dei Dallas Mavericks all’overtime 119-110. Spettacolare il duello tra LeBron James e Luka Doncic, che chiudono entrambi con una tripla doppia: 39 punti, 12 rimbalzi e 16 assist per King James; 31, 13 e 15 per il giovane sloveno. I Lakers si salvano grazie alla tripla a sette decimi dalla fine di Danny Green che manda tutti al supplementare e poi grazie ad un Anthony Davis da 31 punti.

I Boston Celtics superano i New York Knicks per 104-102 con il tiro della vittoria realizzato da Jayson Tatum, autore di 24 punti. Kemba Walker firma 33 punti per Boston, mentre per i Knicks non bastano i 29 dell'ex Marcus Morris e i 15 di RJ Barrett. I Sacramento Kings battono gli Utah Jazz per 102-101 con un canestro a tre secondi dalla fine di Harrison Barnes, autore di 13 punti. Ai Jazz non bastano i 24 di Donovan Mitchell. Successo facile anche per i Milwaukee Bucks, che travolgono per 123-91 gli Orlando Magic con 29 punti e 14 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo. Gli Houston Rockets perdono invece 123-116 contro i Brooklyn Nets, trascinati, più che dai 22 punti e 10 assist di Kyrie Irving, dai 27 e 12 rimbalzi di Taurean Prince. A Houston non bastano i 36 di James Harden e i 27 di Russell Westbrook. Da segnalare, infine, la vittoria degli Indiana Pacers per 102-95 sui Cleveland Cavaliers con 25 punti di Malcolm Brogdon. I Chicago Bulls superano i Detroit Pistons 112-106 con un Zach LaVine da 26 punti.

I risultati della notte di Nba. Brooklyn Nets-Houston, Rockets 123-116, Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 102-95, Orlando Magic-Milwaukee Bucks 91-123, Boston Celtics-New York Knicks 104-102, Chicago Bulls-Detroit Pistons 112-106, Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 110-119 (o.t.), Sacramento Kings-Utah Jazz 102-101, Golden State Warriors-San Antonio Spurs 110-127.

