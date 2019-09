Mondiali, Usa eliminati dalla Francia ai quarti: in semifinale anche l'Australia

Clamorosa eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali di basket in svolgimento in Cina. A Dongguan gli statunitensi sono stati battuti nei quarti di finale dalla Francia con il punteggio di 89 a 79. Gli Stati Uniti, privi delle migliori stelle Nba, avevano vinto le ultime due edizioni dei mondiali e non perdevano nel torneo da 13 anni, dalla semifinale del Mondiale del 2006 contro la Grecia. La Francia è stata trascinata da Rudy Gobert che ha segnato 21 punti e preso 16 rimbalzi. Miglior marcatore degli Usa, Donovan Mitchell con 29 punti e sei rimbalzi. Venerdì prossimo la Francia giocherà contro l'Argentina, che ha battuto martedì scorso la Serbia. Per la prima volta dal 2002 gli Usa sono fuori dal podio. La Francia agli ultimi mondiali si piazzò al terzo posto.

Nell'ultimo quarto l'Australia ha superato la Repubblica Ceca e approda in semifinale. I 'Boomers' si sono imposti 82-70 nel quarto disputato a Shanghai e affronteranno venerdì la Spagna per un posto in finale. Miglior realizzatore per l'Australia Mills con 24 punti. Ai cechi non bastano i 21 punti di Auda. L'altra semifinale sarà Argentina-Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata