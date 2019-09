Mondiali, Spagna prima finalista: Australia ko all'overtime

La Spagna è la prima finalista del Mondiale di basket in svolgimento in Cina. Le selezione di Scariolo si è imposta sull'Australia dopo due overtime (95-88). I tempi regolamentari si erano chiusi sul 71-71. Decisivo Marc Gasol con 33 punti. All'Australia non bastano i 32 di Mills. In finale la Spagna affronterà la vincente della semifinale tra Argentina e Francia.



