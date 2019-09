Mondiali, prima sconfitta per l' Italia, la Serbia vince 92-77

Gli azzurri crollano el finale dopo essersela giocata alla pari per tre quarti. Nazionale comunque qualificata per la seconda fase del torneo

Prima sconfitta per l'Italbasket ai Mondiali in Cina. Gli azzurri hanno perso 92-77 a Foshan contro la Serbia, una delle squadre favorite per il successo finale, nell'ultima gara del Gruppo D. La squadra di Meo Sacchetti, crollata solo nel finale dopo essersela giocata alla pari per tre quarti, si è comunque qualificata per la seconda fase del torneo, che scatterà venerdì.

Non sono bastati all'Italia i 26 punti di Danilo Gallinari, top scorer degli azzurri. In doppia cifra anche Alessandro Gentile (11), Marco Belinelli (15) e Daniel Hackett (13). Dalla parte opposta prestazione supera di Bogdan Bogdanovic, miglior realizzatore con 31 punti. Nella seconda fase Datome e compagni se la vedranno con Spagna e Portorico.

