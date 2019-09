Mondiali, l'Argentina batte la Serbia e va in semifinale. Passa anche la Spagna

Iniziano con una sorpresa i quarti di finale del Mondiale di basket, in svolgimento in Cina. La Serbia, una delle favorite per il successo finale, ha perso 97-87 contro l'Argentina. Sugli scudi il 39enne Luis Scola e Facundo Campazzo, autori rispettivamente di 20 e 18 punti. Inutili dalla parte opposta per la squadra di Djordjevic i 21 punti di Bogdan Bogdanovic e i 18 di Nemanja Bjelica. In semifinale la selezione sudamericana affronterà la vincente di Usa-Francia. Passa anche la Spagna: Shanghai, la nazionale di Scariolo ha superato la Polonia 90-78 entrando tra le prime quattro del torneo. Top scorer degli spagnoli Rubio con 19 punti, 9 assist e 5 rimbalzi. In semifinale le 'Furie Rosse' affronteranno la vincente di Australia-Repubblica Ceca.

