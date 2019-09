Mondiali: l'Argentina batte la Francia 80-66 ed è in finale con la Spagna

Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna nella finale del Mondiale di basket in svolgimento in Cina. La nazionale sudamericana si è imposta 80-66 nella semifinale contro i transalpini disputata a Pechino. Grande protagonista Scola con 28 punti e 13 rimbalzi. La finale è in programma domenica alle 14, i francesi sfideranno l'Australia per il bronzo.



