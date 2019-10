Milano, Scola pronto all'esordio in Eurolega: "Mi manda Ginobili"

"Ho parlato con tante persone prima di scegliere Milano, ma soprattutto con Manu Ginobili, Andres Nocioni e Pablo Prigioni. Sono tutti felici per me". Si è presentato così Luis Scola nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell'Olimpia Milano. Il 39enne giocatore argentino torna a giocare in Europa dopo una carriera decennale nella Nba, in cui vanta un record di 44 punti in una partita. "Andare nella Nba mi ha obbligato ad adattarmi ad un basket diverso, ma è stato così anche quando in Spagna dalla seconda divisione sono stato promosso in prima", ha aggiunto. Esempio di longevità,

Scola arriva a Milano reduce da un Mondiale giocato ad altissimo livello e in cui ha trascinato l'Argentina fino alla finale persa contro la Spagna. "Qualsiasi cosa abbia fatto in campo, quell'onore riflette meglio di qualunque altro riconoscimento la mia carriera. La foto di me con la bandiera argentina rappresenta tutto", ha detto Scola. L'argentino esordirà con Milano domani, a Monaco di Baviera, nella prima partita di Eurolega, torneo che ritrova 12 anni dopo l'ultima apparizione.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata