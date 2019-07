Milano annuncia ingaggio Rodriguez: contratto triennale

Sergio Rodriguez è ufficialmente un giocatore dell'Olimpia Milano. La stella spagnola - nata il 2 giugno 1986 a San Cristobal de la Laguna, nell'isola di Tenerife, proveniente dal CSKA Mosca - ha firmato un contratto triennale, fa sapere la società lombarda. "Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera - ha dichiarato il playmaker spagnolo - Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L'opportunità di rappresentare un grande club come l'Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi. Forza Olimpia". "Siamo felici di accogliere nella nostra famiglia dell'Olimpia un grande giocatore, con una carriera di immenso valore mondiale come Rodriguez - dice il general manager Christos Stavropoulos - Sergio è un vincente e porterà questo suo spirito a Milano. Ha una carriera enorme alle spalle che dice tutto di chi sia e cosa possa fare. Averlo nella nostra squadra è un motivo di orgoglio. Lo accolgo tra noi con grande piacere, e insieme contiamo di vivere tanti bei momenti".



