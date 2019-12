Lega A, Cantù vince a Pesaro 87-72

Cantù vince fuori casa contro Pesaro per 87-72 nella gara valida per la 15/ma giornata di Lega A e si porta a ridosso della zona playoff. Pesaro è ancora a zero punti in classifica avendo perso le 14 partite disputate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata