LeBron James supera Michael Jordan per punti segnati: è il quarto miglior marcatore nella storia Nba

LeBron James supera Michael Jordan per numero di punti segnati nel match contro i Denver Nuggets e conquista il quarto posto nella classifica dei migliori marcatori nella storia dell'Nba. La star dei Los Angeles Lakers, che ha totalizzato i 32.292 punti toccati in carriera dalla leggenda dei Chicago Bulls con i suoi primi 12 punti, ha fatto la storia del layup con 5 minuti e 38 secondi rimanenti nel quarto, battendo un tiro libero per completare una tripla.

Durante il successivo timeout, James è andato in panchina e si è commosso mentre un video tributo veniva proiettato sul tabellone segnapunti per celebrare il successo. Ora il prossimo obiettivo per il campione sarà quello di sorpassare Kobe Bryant, terzo nella lista con 33.643 punti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata