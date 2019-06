Finals Nba: Toronto passa in casa Golden State e si porta su 2-1

Nella notte tra venerdì e sabato è in programma gara-4, sempre in casa di Golden State

Toronto sbanca la Oracle Arena e si porta avanti 2-1. I Raptors superano Golden State (123-109) in gara-3 delle Finals Nba e si riprendono il fattore campo. A spingere i canadesi, che chiudono con l'intero quintetto in doppia cifra, i 30 punti di Leonard, conditi da 7 rimbalzi e 6 assist e i 23 punti di Lowry (con 9 assist). Ai Warriors, privi di Durant, Thompson e Looney, non bastano i 47 punti (suo record personale nei playoff), conditi da 8 rimbalzi e 7 assist, di Curry. Green si ferma a 17 punti. Nella notte tra venerdì e sabato è in programma gara-4, sempre in casa di Golden State.

