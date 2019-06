Finali Nba, impresa Toronto a Oakland. Battuti i Golden State. A un passo dal titolo

Con la vittoria (105-92) contro i Warriors, i canadesi guidati da Leonard conducono la serie per 3-1. Basta una vittoria nelle due prossime partite in casa

Toronto firma un'altra impresa nelle Finals Nba battendo nuovamente i campioni in carica di Golden State alla Oracle Arena. I canadesi si impongono 105-92 contro gli 'incerottati' Warriors (con Thompson ma ancora senza Durant) e si portano sul 3-1 nella serie, a una sola vittoria da quello che sarebbe il primo anello nella storia della franchigia canadese.

Leonard ha trascinato i Raptors mettendo a referto 36 punti (con 12 rimbalzi), ma è stato decisivo soprattutto il contributo dei compagni, da Ibaka (20 punti) a Siakam (19 punti). Ai padroni di casa non sono bastati i 28 punti del rientrante Thompson e i 27 di Curry. Golden State è adesso con le spalle al muro: da gara5 - in programma lunedì notte in Canada - non potrà più sbagliare.

