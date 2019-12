Eurolega: Olimpia Milano ancora ko, al Forum vince la Stella Rossa 77-67

L'Olimpia Milano esce sconfitta al Forum dalla stella Rossa per 77-67 nella sfida valida per la 12/ma giornata di Eurolega. L'obiettivo di riprendere il cammino verso i playoff dopo i passi falsi con Efes e Olympiacos si infrange contro la formazione serba reduce dai successi a Kaunas con lo Zalgiris e in casa con il Valencia. Il Real Madrid supera il Valencia 111-99 nel 12/mo turno di Eurolega di basket. Successi anche del Cska Mosca sullo Zalgiris Kaunas ai tempi supplementari per 85-82 e del Maccabi sul Bayern 77-55. Venerdì le altre sfide di Eurolega: Zenit-Asvel; Khimki-Barcellona; Fenerbache-Alba Berlino; Panathinaikos-Olympiacos

