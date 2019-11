Eurolega, Milano non si ferma più, battuto anche Baskonia

Ruggisce ancora il Forum. Un'altra vittoria, la sesta di fila, dell'Olimpia AX Armani Exchange Milano in Eurolega. Ad Assago contro gli spagnoli del Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz finisce 81-74 per i ragazzi di Ettore Messina. Fra i biancorossi, che chiudono con cinque giocatori in doppia cifra, brilla Della Valle con 15 punti (2 triple a segno). Inutili per gli ospiti i 15 di Stauskas e la doppia doppia sfiorata da Shengelia, autore di 12 punti conditi da 9 rimbalzi. Milano è momentaneamente in vetta alla classifica di Eurolega con 12 punti, aspettando le altre sfide in programma oggi.

