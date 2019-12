Eurolega, Milano doppia faccia: prima domina poi crolla: Asvel vince 89-82

Trasferta francese amara per l'Olimpia in Eurolega. Milano si arrende in casa dell'Asvel Villeurbanne 89-82 e incassa la quarta sconfitta consecutiva. Ottimo inizio di partita per l'Olimpia che si porta sul +12 alla metà del secondo periodo, poi crolla in un terzo quarto da 32 punti subiti. I rientranti Micov e Gudaitis non accendono la scintilla per la squadra di Ettore Messina a cui non basta non basta la doppia doppia (13 e 10 assist) di Rodriguez.

