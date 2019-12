Eurolega, l'Olimpia Milano torna a sorridere: battuta Valencia 78-71

Gli uomini di Ettore Messina ritrovano il successo dopo cinque ko consecutivi e tornano settimi in classifica

Dopo la sconfitta di Madrid, quinto ko consecutivo, l’Olimpia Milano nel quindicesimo turno della regular season di Eurolega batte il Valencia per 78 a 71. A guidare la riscossa della squadra milanese è Amedeo Della Valle con 15 punti, insieme ai 13 a testa di Micov e Tarczewski. 10 con 8 assist per Rodriguez. Così la squadra di Ettore Messina guadagna nuovamente il settimo posto in classifica con un record di 8-7.

