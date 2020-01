Eurolega: altra sconfitta per Milano, Maccabi passa 69-63

Seconda sconfitta consecutiva in Eurolega per Milano, che cade 69-63 a Tel Aviv contro il Maccabi, che viceversa infila la terza vittoria di fila e aggancia il Barcellona al terzo posto in classifica con 28 punti. Wilbekin, autore di 22 punti, trascina al successo gli israeliani. Alla squadra di Messina invece non bastano gli 11 punti di Sykes, unico in doppia cifra insieme a Nedovic (10). L'Olimpia resta ferma a 20 punti e scivola così al settimo posto.

