Eurolega, secondo ko per Milano contro Efes

Arriva la seconda sconfitta nelle ultime tre partite di Eurolega per l’Olimpia Milano, battuta in casa 81-76 dai turchi dell’Efes Istanbul nella decima giornata. La squadra di coach Ettore Messina resta comunque al terzo posto della classifica con 7 vittorie e tre sconfitte, in piena corsa per i playoff. In una serata difficile in attacco, non bastano a Milano gli 11 punti di Sergio Rodriguez e i 10 di Vladimir Micov unici in doppia cifra. Efes trascinata al successo dai 17 punti di Shane Larkin e dai 14 di Tibor Pleiss.

