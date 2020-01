Buon Compleanno Dino Meneghin: l'icona del basket italiano compie 70 anni

Vinse tutto con l'Olimpia Milano. Sfiorò l'Nba, ma fu il primo azzurro inserito nella Hall of Fame

Dino Meneghin spegne 70 candeline. Considerato il miglior azzurro di sempre - primo ad essere inserito nella Hall of Fame - il cestista bellunese ha legato il proprio nome alle maglie di Varese, Milano e Trieste. "Era il 18 gennaio 1950 quando ad Alano di Piave, provincia di Belluno, nacque il più grande giocatore nella storia della pallacanestro italiana. Dino Meneghin oggi compie 70 anni: la sua storia personale ha attraversato l’intera storia del basket europeo e ovviamente dell’Olimpia Milano - si legge nella nota ufficiale del club -. Il ritiro della maglia numero 11 effettuato quest’anno ha rappresentato non un premio, ma un onore, un atto dovuto per un giocatore che ha vinto cinque scudetti a Milano, la Coppa Intercontinentale e due Coppe dei Campioni che si sommano alle cinque conquistate a Varese."

