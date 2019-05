Basket, Nba: Toronto e Denver vincono la gara 5 delle semifinali

Due le partite giocate nella notte dei playoff NBA, con i successi dei Denver Nuggets e dei Toronto Raptors ai danni rispettivamente dei Portland Trail Blazers e dei Philadelphia 76ers in gara 5 delle semifinali di Conference. Ad Est, Toronto si impone per 125-89 al termine di una partita senza storia. Canadesi trascinati al successo dai 25 punti di Pascal Siakam, mentre Kawhi Leonard chiude con 21 e 13 rimbalzi. In doppia cifra anche Kyle Lowry e Danny Green, entrambi autori di 19 punti. Non bastano ai Sixers, i 22 punti di Jimmy Butler, i 15 di Tobias Harris e i 13 di un influenzato Joel Embiid. Toronto conduce ora 3-2 nella serie. Gara 6 è in programma a Philadelphia nella notte tra giovedì e venerdì, mentre l'eventuale gara 7 si giocherà in Canada nella notte tra domenica e lunedì.

Ad Ovest, successo casalingo anche dei Denver Nuggets per 124-98 sui Portland Trail Blazers. Nuggets trascinati dal solito Nikola Jokic, autore di 25 punti con 19 rimbalzi e 6 assist. Paul Millsap ne firma 24 mentre Jamal Murray chiude con 18 punti e 9 rimbalzi. A Portland non bastano i 22 punti di Damian Lillard e i 14 di Zach Collins e Rodney Hood. Denver conduce 3-2 nella serie e ora, gara 6 si giocherà a Portland nella notte tra giovedì e venerdì. L'eventuale gara 7 si giocherà invece in Colorado.

Questi i risultati delle partite valide per i playoff NBA disputate nella notte

SEMIFINALE EASTERN CONFERENCE: Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 125-89 (3-2 nella serie).

SEMIFINALE WESTERN CONFERENCE: Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 124-98 (3-2 nella serie).

