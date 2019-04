Basket, Nba: Clippers ko, Golden State avanti 3-1. Portland supera Okc

Danilo Gallinari continua a faticare al tiro e chiude con 16 punti, 7 rimbalzi e 4 assist in 36' di gioco ma non riesce ad evitare la sconfitta dei Clippers contro Golden State, che vince 113-105 allo Staples Center e si porta avanti 3-1 nella serie. Nonostante la serata difficile di Curry - che comunque va non lontano dalla tripla doppia con 12 punti, 10 rimbalzi e 7 assist - i Warriors si affidano ai canestri di Durant (33) e di Thompson (32). Inutili per i Clippers i 25 punti del rookie Gilgeous-Alexander. Firma il punto del 3-1 anche Portland, che espugna Oklahoma City (111-98) trascinata dai suoi esterni McCollum (27) e Lillard (24 punti e 8 assist). Ai Thunder infatti non basta la doppia doppia di George con 32 punti e 10 rimbalzi, anche perché Westbrook 'stecca' nella partita sbagliata per Okc fermandosi a 14 punti e 7 assist.

A Est Toronto passa a Orlando (107-85) e ipoteca il passaggio alla semifinale di conference (è avanti 3-1). Leonard fa la differenza su entrambi i lati del campo mettendo a referto 34 punti. Siakam e Powell ne aggiungono 16, vanificando i 25 punti di Gordon e i 19 di Fournier. Infine Boston si impone anche in gara4 contro Indiana (106-110) e infligge lo sweep nella serie ai Pacers (4-0) passando agevolmente il primo turno. Questa volta è Gordon Hayward, autore di 20 punti, il volto copertina del successo dei Celtics. Bene anche Morris e Tatum, entrambi con 18 punti a referto. Indianapolist saluta i playoff senza troppi rimpianti con i 22 punti di Bogdanovic e i 21 di Evans.

I risultati delle gare di playoff Nba disputate nella notte

Indiana Pacers-Boston Celtics 106-110

Los Angeles Clippers-Golden State Warriors 105-113

Orlando Magic-Toronto Raptors 85-107

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 98-111



