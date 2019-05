Basket, Nba: Houston cede in gara-6, Golden State in finale Ovest

Houston si arrende a Golden State al termine di una combattuta gara-6 e a volare in finale di Western Conference Nba sono i Warriors. I Rockets cedono 113-118 al Toyota Center, con i campioni in carica che chiudono la serie sul 4-2 in loro favore nonostante l'assenza dell'infortunato Durant. Grande protagonista Curry, che sigla 33 punti (di cui 23 nell'ultimo quarto), seguito da Thompson (27 punti). Ai padroni di casa non bastano il solito Harden (35 punti) e Chris Paul (27 punti). Golden State, alla quinta finale consecutiva, affronterà la vincente della serie tra Denver e Portland: domenica è in programma la 'bella'.

