Basket, Nba: Gallinari 27 punti ma Clippers ko, San Antonio vince senza Beli

Sgambetto dei Lakers ai Clippers (122-117) nella notte Nba. Nonostante l'assenza di James i gialloviola superano i cugini grazie ai 32 punti di Caruso e ai 25 di Caldwell-Pope. Alla squadra di Rivers, in corsa per i playoff, non bastano i 27 punti di Danilo Gallinari impreziositi da 6 rimbalzi e 8 assist. Colpo esterno di San Antonio a Washington (129-112). Marco Belinelli, out per un affaticamento, vede i suoi compagni travolgere i Wizards trascinata dai 24 punti e 7 rimbalzi di Aldridge. Inutili per i padroni di casa i 25 punti di Beal, miglior realizzatore. Nella corsa alla post-season a Est Boston trionfa contro Indiana (97-117) e si prende il quarto posto: decisivi i 43 punti in due di Tatum e Hayward.

A Ovest invece uno straripante Curry ha guidato Golden State al successo contro Cleveland (120-114) mettendo a referto 40 punti. Dalla parte opposta si salva solo il rookie Sexton con 27 punti. Nella vittoria di Oklahoma City su Detroit (123-110) arriva l'aritmetica certezza della tripla doppia di media di Westbrook per la terza stagione di fila. Il leader dei Thunder firma 19 punti con 8 rimbalzi e 15 assist ma è George a fare la differenza con 30 punti, anche perché dall'altra parte un mostruoso Griffin ne infila 45. Vittoria importante in ottica playoff anche per Denver, che batte Portland 119-110 trovando 25 punti da Millsap e soprattutto una tripla doppia sfiorata da Jokic con 22 punti, 13 rimbalzi e 9 assist. Houston ha vita facile contro New York (120-96) mentre Charlotte resta in corsa per la post-season battendo Toronto 113-111 con una tripla allo scadere di Lamb. Pesante sconfitta degli Heat a Minneapolis, mentre Orlando supera Atlanta.

I risultati delle partite valide per la regular season NBA disputate nella notte:

Denver-Portland 119-110

Indiana-Boston 97-117

Golden State-Cleveland 120-114

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers 117- 122

Dallas-Memphis 112-122

Phoenix -New Orleans 133-126 a.p

Utah-Sacramento 119-98

Houston-New York 120-96

Minnesota-Miami 111-109

Oklahoma City-Detroit 123-110

Charlotte-Toronto 113-111

Orlando-Atlanta 149- 113

Washington - San Antonio 112-129

